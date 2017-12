Les coulisses du retour sur Terre de Thomas Pesquet

Le 2 juin dernier, le réalisateur Pierre-Emmanuel Le Goff a assisté au retour sur Terre de Thomas Pesquet, au Kazakhstan. Son récit inédit sera publié dans le n°2575 d'Air & Cosmos, à paraître le 22 décembre 2017.

Pour son dernier numéro de 2017, à paraître ce vendredi 22 décembre, Air & Cosmos revient sur les grands événements aéronautiques et spatiaux qui ont marqué l'année. Parmi eux, évidemment, la mission Proxima de Thomas Pesquet qui s'est achevée le 2 juin sur un double succès, scientifique et technique, mais également médiatique.

A cette occasion, nous publions le témoignage du réalisateur Pierre-Emmanuel Le Goff, qui s'était rendu au Kazakhstan pour assister à l'atterrissage du Soyouz MS 03, occupé par l'astronaute français et son commandant russe Oleg Novitski. Une aventure dans l'aventure, des préparatifs des équipes de secours au démontage du Soyouz, rarement vécue par des Occidentaux, et encore plus rarement racontée.

Pierre-Emmanuel Le Goff et Jürgen Hansen ont réalisé les documentaires Thomas Pesquet – L'étoffe d'un héros et Thomas Pesquet – L'envoyé spatial (productions La Vingt-cinquième Heure), disponibles en DVD et Blu-ray sur www.25hprod.com