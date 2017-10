Leonardo vise l'entrée en service de son AW609 pour 2019

AC3, le dernier prototype en date de l'AW609, va sous peu entamer ses essais de certification de type FAA. Les premières livraisons devraient s'effectuer en 2019.

Le programme du convertible civil de Leonardo, l'AW609, garde pour objectif une entrée en service en 2019. Selon les dires du constructeur aéronautique, ce dernier finalise la processus de certification avec la FAA.

Au cours de ce printemps, le troisième AW609 d'essais, AC3, a passé le cap de la campagne d'essais givrage artificiel à Marquette, dans le Michigan, aux Etats-Unis. D'ici la fin de cette année, Leonardo débutera les essais de certification fatigue fuselage en Pologne, ou une cellule servira à cette fin.

De son côté, le groupe propulsif et sustentateur Pratt & Whitney Canada PT6C-67A a été certifié par Transport Canada ce mois-ci et devrait recevoir la certification de type FAA au plus tard à la fin de cette année. Equipé d'un nouveau compresseur, ce turbomoteur dispose également d'une turbine avec des aubes réalisées en matériaux avancés, ce qui permet plus de puissance et une réduction de la consommation de carburant.

Ce moteur, de production, a été également installé récemment sur AC3 afin de terminer l'intégration motrice et préparer l'appareil dans le cadre des essais de certification.