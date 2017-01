Leonardo n'est plus actionnaire de Sukhoi avions civils (SCAC)

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Leonardo ne détient plus de participation au sein de Sukhoi avions civils (SCAC). C'est le 30 décembre 2016 que le groupe italien a revenu en toute discrétion ses 5 % restants à UAC (United Aircraft Coporation) ou du moins sa filiale Sukhoi Aviation Holding.

