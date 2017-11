Le Tu-160M2 volera en février 2018

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le premier vol s'effectuera au décollage de la piste de l'aéroport de l'usine de Kazan. 804 est en fait un Tu-160 qui sera porté au standard modernisé M2. Le ministère de la défense russe a précisé que la production en série débuterait en 2023 et que la force aérienne russe a l'intention d'acquérir pas moins de 50 appareils. Le commandant en chef des forces aériennes russes, Viktor Bondarev, a précédemment déclaré que le Tu-160M2 pourrait entrer en service dès la fin 2018.

Le prototype de la version modernisée du Tu-160 ("Blackjack" selon le code Otan) dite Tu-160M2 volera pour la première fois en février 2018. L'appareil, qui porte le numéro usine 804, a déjà effectué sa sortie d'usine de la chaîne d'assemblage de Kazan et sera livré ce mois-ci au centre d'essais en vol.

