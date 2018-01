Le Tu-160M2 a volé

La nouvelle version du bombardier stratégique Tu-160M2 a effectué son premier vol à Kazan le 25 janvier 2018 en présence de Vladimir Poutine.

Il s'agît en fait du "deuxième premier vol" puisque le Tu-160M2 baptisé "Piotr Dénekine" qui a effectué sa sortie d'usine le 16 novembre 2017 a effectivement volé pour la première fois en décembre de la même année.

L'appareil a été nommé en l'honneur de feu le commandant de l'aviation stratégique à long rayon d'action russe, décédé le 19 août 2017. Dénekine fut le premier commandant en chef de l'aviation militaire russe de l'ère post-soviétique.

Le nouveau Tu-160M2 immatriculé "8-04" est le 35e de tous les Tu-160, sans compter les prototypes employés pour les essais au sol. L'armée de l'air russe utilise actuellement 16 Tu-160 (si l'on ne compte pas dans le lot "8-04") tous employés au sein du 121e régiment de bombardiers lourds basé à Engels.

Le Tu-160 "8-04" a été réalisé non seulement dans le but d'accroître la flotte de bombardiers stratégiques russes, mais également dans l'objectif de reprendre la production de cet appareil à l'usine de Kazan, sous forme d'une commande à venir de 50 appareils avec une production annuelle de trois appareils.

Ces nouveaux Tu-160, dits Tu-160M2 (izdeliye 70M2) retiennent la précédente cellule de l'appareil mais bénéficieront de moteurs améliorés et de nouveaux équipements ainsi que d'un nouvel armement.

Le premier "vrai" nouveau Tu-160M2 ("8-04" a été produit à partir d'une cellule de Tu-160 existante) est supposé décoller pour la première fois en 2021. Le redémarrage de la production des Tu-160 permettra de maintenir en état de vol l'actuelle flotte de ces appareils, laquelle manque de plus en plus de pièces détachées et rend les opérations de maintenance difficiles.

Dans le cadre de sa mission première, celle d'un bombardier stratégique intercontinental, le Tu-160 vole à Mach 0,77 à une altitude of 11 000-12 000 m pour bénéficier d'une autonomie de 12 300 km sans ravitaillement en vol, avec six missiles de croisière Kh-55. Le Tu-160 a été utilisé pour la première fois le 17 novembre 2015, lorsqu'il largua ses missiles Kh-101 contre des objectifs en Syrie.