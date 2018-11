Le troisième prototype de Kopter décolle

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Kopter devrait obtenir les certifications aussi bien européenne qu'américaine au second semestre 2019. Ceci fait, les livraisons devraient débuter avant fin 2019.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.