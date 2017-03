Le troisième PC-24 rejoint les essais en vol

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Il est prévu que P03 fasse ses débuts publics à l'occasion du salon de l'aviation d'affaires de Genève, l'Ebace, qui se tiendra en mai. L'appareil est capable de transporter six passagers sur une distance maximale de 3 300 kmà la vitesse de 425 kts, soit 790 km/h.

C'est le troisième et dernier PC-24 qui vient de rejoindre, le 6 mars, la campagne d'essais en vol de l'appareil, ainsi que les dernières étapes de certification du programme. P03, immatriculé HB-VSA, a décollé de l'aéroport de Stans pour effectier un vol de 2 heures et 5 minutes au-dessus de la Suisse.

