Le troisième Cessna Citation Longitude vole

Le troisième Cessna Citation Longitude a décollé le 20 mars avec aux commandes les pilotes d'essais Corey Eckhart et Uj Pesonnen assistés par l'ingénieur d'essais en vol Mike Bradfield. Le vol a duré une heure et quarante minutes au cours desquels les différents systèmes ont été évalués et testés. L'avion est essentiellement destiné aux essais avionique et développement des systèmes, ainsi qu'à l'acquisition de données pour la simulation en vol.

Ce troisième appareil a rejoint le programme d'essais en vol moins de six mois après le premier vol du premier Longitude, en octobre 2016. Jusqu'à présent, les deux appareils actuellement dédiés à la campagne d'essais en vol ont accumulé 125 vols et plus de 250 heures de vol. L'avionneur a débuté l'assemblage des quatre premiers Longitude de production en série, avec le même outillage utilisé pour la fabrication des prototypes. La certification du Longitude est attendue pour la fin de cette année.