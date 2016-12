Le SW-4 Solo dronisé débute ses essais à l'aéroport de Grottaglie

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La validation des procédures et de la réglementation pour l'utilisation de drones figurent parmi les objectifs clé. Le Solo est un dérivé de l'hélicoptère SW-4 produit en Pologne par Leonardo. L'appareil est équipé de capteurs additionnels produits en Grande-Bretagne et en Italie, permettant le vol sans pilote ou optionnellement pilotée.

Ce premier vol est le résultat d'une collaboration débutée en 2015 entre Leonardo, Aeroporti di Puglia (AdP) et le Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese (DTA) pour le "banc d'essais Grottaglie". Cette campagne d'essais en vol, menée avec l'aide du DTA et de l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC, l'équivalent italien de la DGAC), se poursuivra jusqu'au cours des premiers mois de 2017.

Le Solo a récemment conclu une campagne de démonstration en Grande-Bretagne. L'appareil monomoteur est proposé en tant que solution innovante dans le cadre de la surveillance des infrastructures critiques, de la lutte anti-feu, des missions de recherche et sauvetage, de patrouille.

L'hélicoptère SW-4 Solo, soit la version dronisée du SW4 (AW009), a effectué son premier vol dans l'environnement aéroportuaire de Tarente-Grottaglie, en Italie. Leonardo-Finmeccanica débute ainsi une campagne d'essais dans le but de vérifier les performances de l'appareil et de valider les procédures de vol, que ce soit en conditions normales ou d'urgence.

