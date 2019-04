Le Sukhoi SSJ-75 sera prêt en 2024

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le SSJ-75 sera une version modifiée du SSJ-100, "un appareil qui comportera une plus grande part d'équipements russes", a ajouté le ministre adjoint russe.

Le Sukhoi SuperJet 75 ou SSJ-75 verra sa conception terminée en 2024. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Oleg Bocharov, ministre adjoint russe de l'industrie et du commerce.

