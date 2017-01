Le Sikorsky S-92 dans la tourmente à son tour

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Ce n'est pas le premier accident dont est victime le Sikorsky S-92. Dans un contexte un peu différent, le 12 mars 2009, un hélicoptère Sikorsky S-92A du transporteur Cougar Helicopters à destination de la plateforme de forage Hibernia a éprouvé une perte totale d'huile dans la boîte de transmission principale. Lors d'un amerrissage forcé, l'hélicoptère a percuté l'eau à une grande vitesse verticale. Un des passagers a survécu et les 17 autres personnes à bord se sont noyées.

L'accident est du à la surchauffe et à l'usure aggravée du roulement de l'arbre de changement de pas du rotor de queue, ayant entraîné un jeu excessif lequel a lui-même déclenché une charge torsionnelle qui a endommagé un servo du rotor de queue.

C'est le 28 décembre dernier que l'incident s'est produit, lorsque l'équipage d'un Sikorsky S-92A de CHC -le même opérateur qui a perdu un H225 le 29 avril 2016 à Bergen (Norvège)- opérant en mer du Nord a perdu la maîtrise du rotor de queue de l'appareil alors que ce dernier atterrissait sur la plateforme pétrolière de West Franklin. Ce champ pétrolier se situe dans le gisement d'Elgin-Franklin, à environ 240 km à l'est d'Aberdeen.

Tous les Sikorsky S-92 opérant actuellement devront faire l'objet d'une inspection de leur rotor de queue et des roulements associés, ainsi que du HUMS. Cette procédure fait suite à un incident qui aurait bien pu entraîner la mort de passagers en transfert vers une plate-forme de forage.

