Le QueSST devient X-57

Le QueSST vise avant tout à réduire la signature acoustique de l'appareil et, ainsi, à permettre le survol des étendues terrestres à Mach 1.

L'appareil devrait effectuer son premier vol à l'horizon 2023, pour une série de campagnes d'essais en vol dont les résultats seront présentés à la fois aux autorités américaines et internationales afin d'aider à l'élaboration de la future réglementation destinée aux avions commerciaux civils survolant les étendues habitées. La réglementation américaine actuelle interdit le survol supersonique des terres en raison du bruit.

