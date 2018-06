Le quatrième Bell 525 vole

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

En dépit des problèmes rencontrés et du processus de certification spécifique mis en place par la FAA (voir http://www.air-cosmos.com/des-conditions-speciales-de-certification-pour-le-bell-525-111775), Bell vise la certification de sa machine pour 2019.

A la suite de cet accident et de l'enquête du NTSB, Bell a mis en oeuvre plusieurs changements sur le Bell 525, notamment au niveau du système de contrôle de vol dans le but d'éviter l'amplification des vibrations au cours de certaines conditions de vol spécifiques. Ce qui fut à l'origine même de la perte de FVT1.

Jusqu'alors, environ 400 heures de vol d'essais ont été réalisées depuis le redémarrage du programme en juillet 2017, à la suite de l'interruption de ce dernier, lié à l'accident de FTV1 en juillet 2016, qui entraîna la perte de la machine et le décès des deux naviguants présents à bord.

