Le PT6C-67A de l'AW609 a été certifié par Transports Canada

Pratt & Whitney Canada a annoncé le 3 octobre 2017 que son moteur PT6C-67A propulsant le convertible AW609 de Léonardo , qui peut effectuer des vols horizontaux et verticaux, a obtenu l'homologation de Transports Canada.

