Le prototype du Cessna SkyCourier en cours d'assemblage

FedEx Express a signé en qualité de client de lancement en commandant fin 2017 jusqu'à 100 appareils, avec une commande ferme initiale de 50 avions et 50 options.

Ce qui explique que l'appareil à train fixe non pressurisé sera équipé de systèmes et éléments déjà en production ou disponibles sur étagère tels que le turbopropulseur Pratt & Whitney PT6A-65B ou encore l'avionique Gamin 1000.

Si le Sky-Courier est un appareil héritant du Caravan – dont il a presque deux fois la capacité volumétrique au niveau de sa soute –, c'est cependant un tout nouveau concept, voulu dès le départ comme un « cheval de trait », avec des coûts d'acquisition et d'opération économiques.

Cessna a annoncé avoir franchi de nouveaux jalons avec le développement du bimoteur utilitaire SkyCourier , dont l'assemblage du premier prototype est actuellement en cours, ainsi que les cinq autres avions destinés aux essais en vol et au sol.

