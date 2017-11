Le premier F-35B produit au Japon vole

Le premier F-35B produit au Japon a quitté la chaîne d'assemblage final de Mitsubishi Heavy Industries située à Komaki. L'appareil va gagner les Etats-Unis par la voie des airs pour y effectuer une série de contrôles finaux avant d'être officiellemen

Le premier F-35B produit au Japon a décollé de la piste de la FACO (Final Assembly and Check Out, chaîne d'assemblage final et de contrôle) de Mitsubishi Heavy Industries à Komaki sud, aux mains du major Elijah Supper, le 2 novembre.

Bien que l'appareil soit propriété de la force aérienne d'autodéfense japonaise, ce F-35B comme tous les suivants effectueront leurs tests finaux aux Etats-Unis afin de s'assurer qu'ils sont bien au standard de production exigé.

Afin de s'assurer que le jet arrive en toute sécurité aux Etats-Unis, Supper a fait une escale à la base aérienne de Misawa afin que l'appareil subisse une série de contrôles de sécurité avant de survoler l'océan pacifique.

"Après nos inspections finales, la force aérienne d'autodéfense japonaise prendra livraison de ce F-35 au sein de sa flotte", a commenté Supper.