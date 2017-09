Le planeur Perlan 2 bat le record d'altitude

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

A l'issu de la saison de vol en Argentine, le planeur retournera à Minden au Nevada (Etats-Unis) ou l'équipe entièrement constituée de volontaires modifiera et perfectionnera Perlan 2 sur base des informations acquises au cours des vols d'essais réalisés cette année. Le but ultime de Perlan 2 sera de réaliser une tentative de record absolu d'altitude, soit 90 000 pieds (environ 27 400 m).

Pour ce faire, Perlan 2 a exploité le vol d'onde dans la région d'El Calafate, un des rares endroits ou ce type de courant aérien atteint les couches stratosphériques pendant quelques mois de l'année, grâce au vortex polaire et à la présence de la cordillère des Andes.

Le chef pilote Jim Payne et son copilote Morgan Sandercock ont réalisé ce vol historique en décollant de l'aéroport international Comandante Armando Tola, à El Calafate, battant à la fois le précédent record réalisé dans Perlan 1 par Einar Enevoldson et le regrétté Steve Fossett en 2006.

Plus de 52 000 pieds, soit plus de 15 800 m. C'est au-dessus de cette altitude que le planeur d'Airbus, Perlan II, a évolué en Patagonie, en Argentine, battant ainsi un nouveau record.

Le planeur Airbus Perlan 2, atteignant plus de 52 000 pieds, a battu le précédent record d'altitude détenu par Einar Enevoldson et le regrétté Steve Fossett datant de 2006.

