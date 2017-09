Le nouveau radar de l'aviation civile à Palaiseau a été inauguré

Le nouveau radar de guidage de l’aviation civile a été inauguré le 8 septembre à Palaiseau, dans le quartier de l’Ecole polytechnique du campus Paris-Saclay.

Deux ans et demi de travaux. C'est le temps qui aura été nécessaire avant que le nouveau radar de l'aviation civile de Palaiseau ne soit inauguré le 8 septembre. Cet équipement de contrôle aérien est destiné à identifier et guider les avions civils en région parisienne. Il contribue à la couverture des centres en route de la navigation aérienne (CRNA) Nord, Est, Sud-Ouest et Ouest, d’Orly, de Roissy-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de toutes les approches satellites.



Développé sous la maitrise d’ouvrage délégué de l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay pour le compte de la Direction des Services de la Navigation aérienne, le projet architectural de ce radar a été confié à l’agence Barthélémy-Griño architectes.



Ce radar a une portée de 170 milles nautique (315 kilomètres), il possède une vitesse de rotation de 4 secondes et permettra de traiter 800 avions simultanément. Par rapport à son prédécesseur, qui est situé à environ un km, il bénéficie d'un traitement du signal qui fait largement appel à l'informatique et qui permettra de maintenir le système à jour. Abrité sous radome et au sommet d'une tour de 66 mètres, sa construction aura coûté 8 millions d'€.