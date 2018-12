Le nouveau Leonardo C-27J a fait son premier vol

Le nouveau Leonardo C-27J Spartan en configuration de base a réalisé son premier vol le 2 décembre 2018. Biturbopropulseur, le Leonardo C-27J Spartan adopte ainsi une nouvelle avionique, de nouveaux écrans d'affichage cockpit et un nouvel éclairage avion sur base de led. Le Leonardo C-27J a effectué son premier vol en décollant de l'usine de la division aéronautique de Turin.

L'avionique du Leonardo C-27J est conçue pour être compatible avec les systèmes de contrôle aérien de prochaine génération tels que Sesar et NextGen et dispose de la capacité TCAS 7.1. Le Leonardo C-27J est également équipé d'un nouveau système de gestion de vol (FMS) avec qualité de navigation requise (RNP) et capacité d'approche avec performance d'alignement de piste avec guidage vertical (LVP).

L'IFF Mode 5 du Leonardo C-27J a été porté au dernier standard en date, tandis que l'appareil bénéficie de nouveaux écrans d'affichage dans le cockpit, d'un nouveau radar météo, d'une nouvelle radio. Cette nouvelle configuration de base est également proposée en retroinstallation aux opérateurs actuels de l'appareil, souhaitant améliorer les capacités de leur flotte de C-27J.