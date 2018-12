Le Northrop Grumman B-21 passe le cap de la revue critique de conception

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Selon l'US Air Force, la revue critique de conception a permis de mettre en lumière des progrès significatifs réalisés sur le B-21 Raider depuis le lancement des phases d'ingénierie et de développement voici presque trois ans de cela.

Cette revue technique multidisciplinaire a servi à assurer l'US Air Force que son nouveau bombardier B-21 Raider est d'une conception mature et solide tandis que le programme se dirige peu à peu vers les phases de fabrication et d'essais en vol.

