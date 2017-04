Le MRJ FTA-3 rejoint les Etats-Unis

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'appareil a parcouru une distance totale d'environ 14 000 km en 19 heures et 48 min de vol. FTA-3 est donc le quatrième MRJ aux Etats-Unis qui fera l'objet d'essais en vol réalisés depuis le centre d'essais de Moses et ces derniers devraient débuter dans les semaines à venir, selon Mitsubishi Aircraft Coporation.

Et de quatre. Le Mitsubishi MRJ FTA-3 a posé ses roues sur la piste de l'aéroport de Grant County, dans l'état de Washington, le premier avril 2017. L'appareil, décollant de Nagoya le 13 mars, a transité par Guam, l'aéroport de Majuroda dans les îles Marshall puis Honolulu et San Jose.

