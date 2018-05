Le moteur second choix du C919 effectue ses premières rotations au banc

CJ-1000AX. C'est le nom du démonstrateur du turboréacteur en choix alternatif au Leap-1C qui équipe le Comac C919, qui vient d'effectuer ses premières rotations au banc. Selon le ministère chinois de l'industrie, le turboréacteur à fort taux de dilution a atteint les 6 000 tr/min.

Depuis l'assemblage final du démonstrateur, qui a été réalisé en décembre 2017, AECC (Aero Engine Corporation of China, créée en août 2016 et qui réunit le savoir-faire d'Avic et Comac en matière de moteurs) a solutionné de nombreux problèmes et ajusté le moteur, qui a été déclaré bon pour les essais le 30 mars 2018.

Le CJ-1000AX est d'un diamètre de 1,95 m et mesure 3,29 m de long. La Chine a prévu d'assembler 24 autres turboréacteurs CJ-1000 pour soutenir la campagne de certification, avec une entrée en service prévue pour après 2021.

Les essais au banc sont conduits à Shanghai, le ministère chinois de l'industrie ajoute que la fonctionnalité de ses différents composants et systèmes ont fait l'objet d'une vérification préliminaire. Les essais à venir permettront de déterminer les performances du moteur dans leur totalité.