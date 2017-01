Le MC-21 soumis aux essais au TsAGI

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Ces essais ont notamment servi à simuler un atterrissage et un freinage avec inversion de poussée, afin d'explorer l'enveloppe de stabilité de l'appareil. Ces tests contribuent à la préparation du premier vol de l'appareil, qui doit intervenir au cours du premier trimestre 2017 selon le calendrier précédemment établi.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Type rated First Officers B737NG for French bases

Type rated Captains B737NG for French bases

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.