Le MC-21 a fait un vol d'essai de trois heures

Désormais basé sur l'aéroport de Joukovsky, près de Moscou, le MC-21 poursuit ses essais en vol.

Irkut a débuté le programme d'essais en vol de son MC-21-300. L'appareil est actuellement basé au LII (institut de recherche sur le vol Gromov), sur l'aéroport de Joukovsky à Moscou, là ou est entre autre situé le TsAGI (Institut central d'aérohydrodynamique).

L'appareil a effectué un vol de trois heures le 2 novembre, avec des essais visant à évaluer la stabilité et le contrôle de l'appareil à des altitudes comprises entre 6 000 et 12 000 m (soit entre 19 700 et 39 400 pieds). Le vol s'est parfaitement bien déroulé et les systèmes ont fonctionné normalement, a commenté Irkut.