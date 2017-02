Le M-346FT poursuit ses essais

Leonardo a dévoilé une future nouvelle version de son appareil d'entraînement M-346. Cette dernière, qui se verra équipée d'un radar multimode Grifo-346, permettra à l'appareil de réaliser des missions air-air autant qu'air-sol. Cette nouvelle version devrait être prête vers la fin 2018.

Cette nouvelle version du M-346 permettra également de porter l'appareil à un nouveau standard FT (Fighter Trainer, appareil d'entraînement à la chasse), que l'avionneur a annoncé en juillet dernier, au salon de Farnborough. Elle sera capable d'entraîner les pilotes aussi bien que d'effectuer des missions opérationnelles. Cette version se verra équipée de l'avionique de base de l'appareil, de la capacité ravitaillement en vol et de cinq points d'emport externes.

Cette version devrait être capable de larguer des bombes guidées et non guidées, d'emporter des pods canon ainsi que des missiles air-air courte portée, ainsi que des pods de reconnaissance et de ciblage.