Le Ka-62 commencera ses essais de certification en 2018

Le Ka-62 devrait être certifié en 2020. Actuellement, deux machines servent aux essais, qui seront rejointes par une troisième en 2018.

Russian Helicopters Holding (fialiale de Rostec State Corporation) débutera les essais de certificationde son hélicoptere Ka-62 au début de 2018. Ceux-ci devraient être terminés sous deux ans, à l'issu desquels la machine sera prête pour une utilisation commerciale.

Progress Aresenyev Aviation Company a produit deux Ka-62. Le premier a déjà réalisé ses essais en usine en mai 2017. Selon le programme d'essais, le Ka-62 a déjà effectué un vol en circuit fermé à la vitesse de 110 km/h pendant 15 minutes. Les pilotes d'essais ont ainsi estimé les performances de la machine, les turbomoteurs, les équipements. Le second appareil a été dévoilé à l'occasion du troisième forum économique oriental.

Un troisième hélicoptère est prévu pour 2018. Le Ka-62 se destine au transport de passagers, au marché oil and gas, à la recherche et au sauvetage, au transport de fret en cabine et à la surveillance. La plafond opérationnel élevé et la puissance de ses moteurs permettent au Ka-62 d'opérer dans le cadre de missions SAR en régions montagneuses. Le Ka-62 est réalisé à 60 % en matériaux composites polymères.