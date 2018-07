Le Gulfstream G500 certifié

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Côté motorisation, c'est la première infidélité de Gulfstream à Rolls-Royce, puisque l'appareil adopte deux Pratt & Whitney Canada PWC814GA, lesquels ont été récemment certifiés (mi-mars 2017). Le G500 sera plus rapide que le G450 avec 30 kts par rapport à son prédécesseur et franchira une distance supplémentaire de 18 %, tout en ayant la même consommation carburant.

Le G500 dispose de plusieurs nouveautés, parmi lesquelles un fuselage agrandi, une nouvelle voilure supercritique dérivée du G650 avec la même flèche de 36 degrés, un cockpit Plane-View II, sans parler des commandes de vol électriques et des manches actifs, qui permettent entre autres avantages de dégager la vue offerte sur les écrans, de se rapprocher de la planche de bord et d'offrir ainsi la possibilité de se servir d'écrans tactiles.

Le Gulfstream G500 a reçu son certificat de type et son certificat de production, tous deux attribués par la FAA. C'est une première pour l'avionneur de Savannah. Ces certifications pavent le chemin vers la livraison du premier G500 à son client, prévu plus tard dans l'année.

