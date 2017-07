Le Falcon 5X a fait son premier vol

Le dernier né de Dassault Aviation a réalisé son premier vol en décollant de l'aéroport de Bordeaux Merignac.

Le biréacteur Dassault Aviation Falcon 5X a volé pour la première fois aujourd'hui, le 5 juillet 2017, permettant au biréacteur à très large cabine de commencer un nombre limité de vols d’essais préliminaires.

La campagne d’essais complète débutera l’année prochaine. L’avion a décollé aujourd’hui du site d’assemblage final de Dassault Aviation à Bordeaux Mérignac, avec les pilotes d’essais Philippe Deleume et Philippe Rebourg aux commandes.

Le vol de deux heures a été effectué avec une version préliminaire du moteur Silvercrest de Safran, dont les problèmes de développement ont engendré un retard de quatre années sur son calendrier initial.



Cette campagne d’essais avancée va permettre de recueillir des paramètres concernant la cellule et les systèmes. Ces paramètres ne pouvaient être obtenus lors des essais au sol de ce printemps qui consistaient en tests au point fixe et au roulage à basse et haute vitesse.



Les vols actuels dureront quelques semaines. Ils permettront de prendre de l’avance dans le programme de développement. Les essais de validation et de certification seront réalisés l’année prochaine.