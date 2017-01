Le F-35A largue désormais des GBU-12

Les F-35-A du 33rd Fighter Wing de l'US Air Force ont largué à des GBU-12 à Eglin AFB, le 17 janvier. Six F-35 ont été armés de GBU-12 et deux de ces dernières ont été larguées au-dessus du polygone de tir de la base d'Eglin.



La GBU-12 est une bombe d'emploi général guidée laser, de 250 kg. Le F-35 de son côté peut emporter une charge combinée de 1,04 t d'armement air-air et air-sol en interne et peut également recevoir des munitions sous chaque aile.

C'est la première GBU-12 armée et prête à exploser qui soit arrimée au F-35A, par le passé des GBU-31 JDAM de 1t et les missiles AIM-120 ont été également installés lors des séquences d'entraînement, mais jusqu'à présent jamais armées.