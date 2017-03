Le F-16 s'essaye à l'APG-83

Au sein de l'US Air Force à Edwards AFB, en Californie, le 416th Flight Test Squadron effectue des essais de développement visant à améliorer les capacités guerrières du F-16. Ce dernier fait notamment l'objet d'essais d'intégration d'un nouveau radar dans le cadre du programme de modernisation du chasseur léger.

L'APG-83 est un radar de cinquième génération conçu par Northrop Grumman, équipé d'une antenne électronique active. Il est prévu à terme qu'il remplace les actuels APG-66 et APG-68 afin de donner au F-16 des capacités au moins similaires à celles des F-22 Raptor et F-35 Lightning II. L'APG-83 peut également opérer dans des environnements électroniques denses et simultanément en plusieurs modes. L'APG-83 est également conçu pour être installé sans modification majeure sur le Fighting Falcon.



Le 416th FLTS a effectué plusieurs essais au sol et en vol au cours des deux dernières années. Les données collectées permettront à l'US Air Force de déterminer si le radar pourra être installé sur l'appareil dans le futur. Toutes les unités actives de l'US Air Force, ainsi que celles de l'Air National Guard et de la Reserve volent actuellement sur F-16 C ou D, soit un total supérieur à 600 appareils, en incluant ceux qui ont été stockés à Davis-Monthan AFB, dans l'Arizona.