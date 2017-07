Le drone Hammerhead reprend les vols

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le second prototype a décollé de l'aéroport de Trapani en Sicile le 5 juillet, mais Piaggio n'a pas tenu à détailler le plan de vol d'essais. Huit exemplaires de l'appareil ont été commandés par les Emirats Arabes Unis , dont le groupe d'investissement d'état Mubadala est propriétaire de Piaggio .

Après treize mois d'interruption du programme d'essais en vol du au crash du premier prototype fin mai 2016, Piaggio vient de faire voler le second prototype de son drone Hammerhead.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

IVV Engineer for cybersecurity networks (M/F)

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.