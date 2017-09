Le cinquième et dernier Gulfstream G600 d'essais en vol a décollé

Le cinquième et dernier Gulfstream G600 destiné aux essais en vol a fait son baptême de l'air le 29 août 2017. Cet appareil servira essentiellement aux essais de cabine intérieure, puisqu'il est équipé de la première cabine dite de production.

Et de cinq. Le cinquième et dernier Gulfstream G600 utilisé dans le cadre du programme d'essais en vol a décollé le 29 août de la piste de l'aéroport de Savannah, en Géorgie, là-même ou l'avionneur est établi.

Immatriculé N600G, le biréacteur a effectué un vol d'une durée proche de trois heures, atteignant l'altitude de 51 000 pieds (15 545 m) et une vitesse de Mach 0,85.

Ce cinquième G500 est également le premier de tous a être équipé d'une cabine intérieure de production qui servira aux essais avant entrée en service de l'appareil, prévue pour la fin de l'an prochain.

Actuellement, les cinq G600 ont accumulé plus de 180 vols et 790 heures de vol. Entre les programmes G500 et G600, ce ne sont pas moins de dix appareils utilisés pour les essais en vol. Le G500 devrait entrer en service de son côté à la fin de cette année.