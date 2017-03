Le Chengdu J-20 bientôt équipé de moteurs chinois

Le chasseur chinois Chengdu J-20 devrait bientôt disposer de moteurs indigènes, si l'on en croit un des responsables d'AECC (Aero Engine Corporation of China, créée voici moins d'un an), cité par le quotidien China Daily. La Chine maitriserait désormais la technologie des aubes de turbine monocristallines ainsi que la métallurgie des poudres nécessaire à la fabrication de disques de turbine, toutes deux nécessaires à la production de turboréacteurs militaires de forte poussé. Mais l'empire du milieu connait des problèmes de qualité, au niveau de la production en série de ces pièces, nécessaire au moteur WS-15 de 133 kN de poussée destiné à motoriser le J-20. Les premières versions du Chengdu J-20 étaient motorisés par des turboréacteurs russes, en l'occurence des Saturn AL-31F. Si l'appareil biréacteur a fait l'objet d'une démonstration en vol au salon de Zhuhai en Chine l'an dernier, ses performances et surtout son équipement comme son avionique restent inconnus à ce jour. d this road.” d this road.”