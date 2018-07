Le centième Bell 505 Jet Ranger X a été livré

L'hélicoptériste américain Bell a livré son centième monomoteur Bell 505 Jet Ranger X la semaine dernière. Le 100 hélicoptère a été livré à la société Hunt. A l'échelle mondiale, Bell a reçu plus de 400 lettres d'intention de commande pour son 505 et l'appareil a été certifié dans plus de 20 pays.

Le Jet Ranger X est motorisé par un turbomoteur Safran Helicopter Engines Arrius 2R d'une puissance de 500 ch. L'Arrius 2R est le seul moteur dans cette gamme de puissance à être doté d'un régulateur numérique pleine autorité (Fadec) à double canal.

Les Arrius 2R de série destinés au Bell 505 sont assemblés dans l'usine de Turbomeca USA à Dallas dans le Texas, pour être intégrés à Lafayette en Louisiane. L'Arrius 2R bénéficie d'un potentiel de 3000 heures entre révisions (TBO), dès sa mise en service.