Le Cabri G2 certifié par Transport Canada

190 Cabri G2 ont été livrés dans vingt-huit pays différents. Avec une cadence de production de cinq appareils par mois, l’hélicoptère français est le n°1 mondial des ventes et livraisons pour la catégorie des deux-trois places. Environ 70% de la flotte est dédiée à la formation professionnelle et le reste à des missions variées.

Le premier Cabri G2 Canadien, le S/N 1183 a été livré ce mois-ci à Mischa et Sancho Gelb, dirigeants de British Columbia Helicopters. Il est en cours d’acheminement vers le Canada. BC Helicopters a commandé initialement deux appareils. Deux autres Cabri G2 commandés par des clients Canadiens sont en cours de finition dans l’usine d’Aix les Milles.

"Hélicoptères Guimbal se réjouit particulièrement de débuter sur le marché Canadien, car le Canada est un pays où l’hélicoptère tient une place importante, riche en opérateurs de longue tradition. Les perspectives pour le Cabri G2 y sont importantes. Nous y avons déjà trois clients et de nombreux prospects", commente Bruno Guimbal, P-DG de Hélicoptères Guimbal.

Transport Canada, l’autorité de certification Canadienne, a délivré le 10 février sa certification de type à l’hélicoptère Cabri G2. Pour l’hélicoptère français de dernière génération, ce succès est une nouvelle étape de son développement dans le monde. Cette certification est le résultat de 16 mois de coopération avec les spécialistes de Transport Canada, comprenant évaluation au sol et en vol.

