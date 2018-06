Le C919 passe aux essais de pressurisation cabine

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Comac a commenté les essais comme s'étant bien déroulés et fournissant des résulats conformes aux attentes du constructeur. L'avionneur ambitionne de boucler le processus de certification entre 2020 et 2021, avant la mise en service de l'appareil qui se fera immédiatement après.

Comac a débuté les essais statiques pour son C919, lesquels seront focalisés sur les limites de pressurisation cabine. Le constructeur chinois a réalisé un test au cours duquel la cabine de l'appareil a été sous pressurisation maximale, sous contrôle de la CAAC (Civil Aviation Administration of China, l'équivalent de l'Aesa) ainsi que les conseils de l'Aesa.

