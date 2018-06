Le Bombardier Global 7500 est au centre de finition

Bombardier a annoncé que les avions Global 7500 ont commencé à arriver à ses installations de Montréal le mois dernier, où le travail de finition est effectué sur ce biréacteur. Les techniciens du centre de Dorval (Québec) ont commencé à construire et assembler des ensembles de mobiliers intérieurs incluant les cuisines, des lits pour les chambres, des meubles de salle à manger et des fauteuils Nuage pour de nombreux avions de clients depuis l’inauguration du centre à la fin de 2017.



Dans le cadre du programme de développement, les aménagements intérieurs sont validés au sol sur un banc d’essai Bombardier unique qui reproduit les conditions de vol selon les mouvements de la cellule et les charges de vol, à l’aide d’un fuselage de série monté sur un lit pneumatique. Ce processus a permis de valider l’ajustement et le fini des éléments de l’aménagement intérieur bien avant l’installation effective à bord de l’Architecte, le quatrième véhicule d’essais en vol.

Bombardier utilise maintenant cet outil clé pour le processus d’installation de l’aménagement intérieur de ses avions de série. « Cette procédure réduit de manière significative le temps de cycle de la finition intérieure, en plus d’assurer une entrée en service en douceur et la livraison d’un produit exceptionnel dès le début », a commenté Paul Sislian, chef de l’exploitation, Bombardier Avions d’affaires.

L’avion Global 7500 est le plus grand biréacteur d’affaires et le plus long-courrier àl'heure actuelle, avec une autonomie accrue de 7 700 milles marins (14 260 km). Grâce au design évolué de son aile, le Global 7500 décolle en une distance de 1 768 mètres avec le plein de carburant dans des conditions d’exploitation standard.

Les cinq avions d’essais en vol du programme ont accumulé plus de 2 300 heures d’essais en vol. En mai, Bombardier annonçait que des essais structurels complets de l’avion sur le banc d’essai statique de cellule complète (CAST) avaient été effectués avec succès. Des essais de fatigue complets se déroulent également comme prévu et Bombardier a effectué un cycle de vie complet de vols simulés.