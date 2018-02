Le Boeing 737 MAX 9 est bon pour le service

Le Boeing 737 MAX 9 vient d'obtenir son certificat de type modifié, signant ainsi l'entrée en service de l'appareil auprès des compagnies aériennes.

Le Boeing 737 Max 9 a reçu son certificat de type modifié, ce qui lui permet ainsi de débuter les opérations avec la compagnie indonésienne cliente de lancement, Lion Air. Ce certificat est le point final d'un programme d'essais en vol étalé sur une période de 11 mois et réalisé avec deux appareils.

Conçu pour transporter 220 passagers sur 3 550 nautiques (6 574,6 km), le Max 9 est le second des Boeing 737 Max à obtenir son certificat de type. Il suit le Max 8 lequel a remporté le plus de commandes des quatre variantes proposées. Toutefois le Max 9 a entraîné pour sa part un intérêt bien moindre de la clientèle par rapport au Max 8 ou au Max 10, qui reste la variante du 737 Max la plus grande.

Le 737-9 sera suivi par le 737 Max 7, qui entrera en service l'an prochain et dont le premier exemplaire a effectué sa sortie d'usine la semaine dernière. Quant au Max 10, dont le train d'atterrissage et le fuselage sont plus longs, son assemblage devrait débuter l'an prochain avec une exploitation commerciale prévue pour 2020.

Tous 737 Max confondus, Boeing a actuellement 4 300 commandes fermes de la part de 93 clients.