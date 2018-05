Le Bell V-280 passe à la vitesse de croisière

C'est le 11 mai que le convertible Bell V-280 a mis pour la première fois ses rotors à l'horizontale et a volé à vitesse de croisière, après avoir décollé du site de l'hélicoptériste d'Amarillo, aux Texas, aux Etats-Unis.

L'aéronef a atteint une vitesse de 190 kts (soit 352km/h) et envisage de pousser jusqu'à 280 kts (soit 519km/h) à une date qui reste encore à définir. Le V-280 est présenté comme un convertible ayant une autonomie de 500 à 800 nautiques (soit 926 à 1 482 km), capable de transporter 18 personnes (4 membres d'équipage et 14 passagers) et dispose d'une charge utile de 5,44 t.

Le V-280 a fait son premier vol en décembre 2017. Il est éventuellement destiné à remplacer les Sikorsky UH-60 Black Hawk à l'horizon 2030.