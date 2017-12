Le 1 400ème E-Jet a été livré à American Airlines

L'avionneur brésilien Embraer a celebré la livraison de son1 400ème E-Jet, un E175, au cours d'une cérémonie à l'usine de São José dos Campos, au Brésil. American Airlines a sélectionné Envoy Air, une filiale d'American Airlines Group Inc., pour opérer l'appareil.



La compagnie aérienne amércaine est cliente d'Embraer depuis 20 ans, Envoy de son côté est un des premiers opérateurs de l'ERJ et a plus de 100 ERJ au sein de sa flotte. Entre les commandes de 2013 et de 2017 d'E-Jet, American a un total de 74 E175 et a sélectionné Envoypour opérer 54 d'entre-eux. Cette livraison est en fait le 44eme E175.

La famille E-Jet d'Embraer a été lancée en 1999. La flotte a passé le cap des 22 millions d'heures de vol, depuis la livraison du premier appareil à la compagnie polonaise LOT en 2004, la famille E-Jet a fait l'objet de 1 800 commandes et 1 400 appareils ont été livrés.