Latécoère présent sur le Racer d'Airbus Helicopters

Latécoère, au travers de sa branche systèmes d’Interconnexion annonce avoir été sélectionné en tant que partenaire de premier rang par Airbus Helicopters dans le cadre du développement de l’EWIS (Electrical Wiring Interconnection System) de son hélicoptère à grande vitesse, baptisé Racer, acronyme de Rapid and Cost-Effective Rotorcraft.

Ainsi, Latécoère participera à la conception, au développement et à la fabrication de la nouvelle plateforme électrique en vue de la campagne de certification de cet hélicoptère à grande vitesse. Latécoère interviendra également dans le développement de produits vidéo participant à la sécurité d’utilisation -système de surveillance et aide au pilote et système de surveillance aide aux opérateurs treuillage- et au confort des passagers au travers le développement de système de vidéo entertainement.

L’objectif final est de répondre aux futures exigences en termes de vitesse accrue, de rapport coût-efficacité, mais aussi de réduction des émissions et de l’empreinte acoustique. Ce partenariat débutera fin 2017 pour 3 années de développement et la livraison du premier harnais interviendra en septembre 2019.