Lancement de la phase de concept du FMAN/FMC

La France et le Royaume-Uni ont signé le 28 mars un accord pour le lancement d’une phase de concept conjointe pour le programme de Futur missile antinavire/Futur missile de croisière (FMAN/FMC) auprès de MBDA. L’accord a été signé par Harriett Baldwin, ministre britannique des acquisitions de défense et Laurent Collet-Billon, directeur général de l’armement (DGA).



La phase de concept du FMAN/FMC vise à identifier les solutions pour le remplacement des missiles SCALP/Storm Shadow des deux pays, ainsi que des missiles antinavires Exocet français et Harpoon britanniques. Cette phase de concept succède à une phase conjointe d’étude initiée par les deux nations en 2011.

D’une valeur de 100 M€, la phase de concept FMAN/FMC sera partagée entre les deux nations à égalité en quantité et qualité de charges de travail. Au titre de ce contrat, MBDA maturera les technologies et les systèmes visant à améliorer la survivabilité, la portée et la létalité de missiles antinavires et de croisière tirés d’avion et de navires de combat. La DGA agira en tant qu’autorité contractante pour cette phase de concept auprès de MBDA.