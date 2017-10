La soufflerie S1MA du site Onera de Modane est stabilisée

La première tranche des travaux ont permis de stopper l’enfoncement continu de la soufflerie S1MA de Modane et de stabiliser son bâtiment.

S1MA, l'une des souffleries considérée à juste titre comme stratégique en France et en Europe a été sauvée. Un temps menacée d'enfoncement dans le sol et même de destruction, la situation du bâtiment est désormais stabilisée.

Ces travaux de consolidation, financés grâce à une subvention de 20 millions d’euros accordée à l’Onera en mars 2016 par le Ministère des Armées et débutés en 2016, doivent s’achever en 2019. D’ores et déjà, la première étape a permis de lever les inquiétudes : les enfoncements continus et par à coup depuis quelques années ont été considérablement réduits.

Au final, en 2019, ce seront 20 000 m3 de mortier qui auront été injectés jusqu’à 50 m de profondeur afin d’y combler des vides créés par la dissolution des roches en profondeur sous les effets de l’érosion naturelle, et plus de 300 colonnes de béton de 1.2m de diamètre ancrées à 25m de profondeur et remontant à la surface qui auront été construites. La configuration du site, dans une vallée alpine rend ces travaux particulièrement compliqués.

« La stabilisation de S1MA est un franc succès. Grâce à la mobilisation du Ministère des Armées, la plus puissante soufflerie au monde n’est plus en danger immédiat d’effondrement. Cette décision du Ministère des Armées de soutenir nos souffleries prouve le caractère essentiel et le besoin pour la France de posséder des souffleries de très grandes tailles, pour les systèmes d’armes du futur ainsi que le soutien aux marchés d’exportation », a commenté Patrick Wagner, directeur des souffleries de l’Onera.

Ces travaux s’inscrivent dans un projet de plan décennal plus vaste d’investissement (ATP) visant à pérenniser les 8 grandes souffleries stratégiques de l’Onera.

Le Ministère des transports a en parallèle financé le changement des immenses ventilateurs de la soufflerie S1MA et a permis de mener des recherches pour améliorer certaines techniques d’essai.

Les nouveaux ventilateurs de S1MA viennent d’être remplacés après plus de 10 ans d’effort. Avec un diamètre de 15 mètres, une puissance de 100 MW, soit 1/1000 de toute la puissance d’EDF en France, ils sont uniques.

Des aides régionales, en particulier de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont également permis de progresser sur les méthodes de mesure des émissions sonores des avions.