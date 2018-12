La sonde de la Nasa Osiris-Rex placée autour de l’astéroïde Bennu

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 3 décembre, Osiris-Rex réussissait son rendez-vous avec l’astéroïde Bennu, au terme d’un périple d’un peu plus de deux ans.

Après un voyage de plus de deux milliards de kilomètres, entamé le 8 septembre 2016, la sonde de la Nasa Osiris-Rex (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer) s’est satellisée autour de (101955) Bennu, également francisé Bénou, du nom de l'oiseau éponyme de la mythologie égyptienne.

Découvert en 1999, (101955) Bennu est un astéroïde géocroiseur de type Apollon d’un peu plus de 500 m de diamètre. Il met 1,2 an à effectuer une révolution autour du Soleil, et se rapproche à moins de 300 000 km de la Terre tous les six ans.

Collecte d’échantillons.

La mise sur orbite d’Osiris-Rex autour de Bennu est intervenue le 3 décembre aux alentours de 17 h UTC, à 19 km d'altitude.

La sonde va l’étudier une année durant à l’aide de cinq appareils scientifiques, et tenter de récolter 60 g d’échantillons qui seront rapportés sur Terre en septembre 2023.