La Royal Navy met ses Lynx à la retraite

Le Lynx a été la pierre angulaire des opérations menées par les frégates et destroyers. La Royal Navy ne fut pas la seule utilisatrice, car on compte également la France, l'Allemagne, la Norvège, le Danemark, le Brésil... Soit au total pas moins de seize pays ayant utilisé la machine, laquelle a été construire à 409 exemplaires.

La marine de guerre britannique a dit adieu à ses hélicoptères Lynx. Employé par la Royal Navy depuis la fin des années 1970, la machine a été mise à la retraite à quelques heures du cap du million d'heures de vol, passées aussi bien dans la chaleur brûlante de l'Iraq et du golfe, que dans le froid polaire de l'Antarctique et de l'Atlantique Sud.

