La Pologne relance une compétition pour 16 hélicoptères

Le feuilleton des hélicoptères polonais continue... (relire notre article ici). La Pologne vient de lancer un nouvel appel d'offres pour huit hélicoptères de lutte anti-sous-marine et huit hélicoptères SAR (Search And Rescue) pour les Forces Spéciales. Le ministère polonais a contacté trois industriels, qui sont invités à remettre leur offre.



Selon l'agence de presse local PAP, il s'agit d'Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters et Sikorsky via leurs filiales polonaises, PZL-Świdnik et PZL Mielec.



L'acquisition de ces hélicoptères est urgente et sera négociée de manière plus souple et rapide pour parer à la situation. Les premières livraisons devraient intervenir dès 2019.



Le ministère de la Défense a également souligné que les exigences en matière de compensations économiques (offset) dans la nouvelle offre avaient été «soigneusement préparées». Rappelons qu'Airbus avait vu son marché de 50 H225M Caracal annulé suite à l'arrivée au pouvoir de la nouvelle majorité, qui critiquait notamment le volet offset.

La nouvelle offre implique une importante charge industrielle locale avec l'installation d'un centre de maintenance en Pologne.

Les trois appareils qui devraient concourir sont le Caracal, l'AW149 et le S-70.