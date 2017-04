La Norvège teste le parachute-frein pour ses F-35

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'ajout du parachute-frein oblige à renforcer la structure de l'appareil et à loger le parachute entre les deux empennages verticaux du F-35. Selon Oslo, ce sont principalement les conditions météorologiques qui dictent l'emploi du parachute-frein, en raison des vents forts, des températures très basses, de la basse visibilité sur les pistes et des pistes elles-mêmes rendues glissantes en hiver.

Les essais seront réalisés par l'appareil AF-2, tandis que les coûts de développement et d'intégration seront partagés avec la Hollande, qui a elle aussi acquis l'appareil en version décollage et atterrissage conventionnels.

La Norvège a commencé les essais de parachute-frein destiné à équiper sa flotte de F-35. Ces essais ont pour but d'étudier le comportement de l'appareil une fois la canopée déployée, y compris en cas de freinage que ce soit sur piste sèche comme sur piste trempée.

