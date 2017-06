La NASA avance avec le supersonique

Le démonstrateur supersonique LBFD vient de réaliser la revue de conception préliminaire. L'appareil devrait voler en 2021.

Low Boom Flight Demonstrator (LBFD). C'est le nom que porte le démonstrateur supersonique civil dont la Nasa vient de réaliser la revue de conception préliminaire, qui devrait voler en 2021.

Ce jet supersonique monoréacteur est destiné à prouver que les nouveaux outils de conception, développés à la fois par la Nasa et l'industrie, peuvent transformer le fameux bang sonique en un phénomène non audible au sol. Cette démonstration pourrait in fine faire évoluer la réglementation actuelle, qui interdit le survol des zones habitées et des terres par ce type d'appareil civil.

Cet appareil intègrera d'autes technologies et/ou concepts. Notamment le remplacement de la partie avant de la canopée par une caméra haute définition, vieux rêve d'avionneur destiné à supprimer une partie de la trainée induite. Baptisé eXternal Vision System (XVS), ce système verra la caméra installée dans un carénage disposé à l'avant de l'appareil.

La maquette de soufflerie de l'appareil présente un nez fortement allongé destiné à réduire l'onde de choc supersonique tandis que l'appareil passera Mach 1. Le turboréacteur -qui sera peut-être le GE F414- verra son entrée d'air et sa tuyère dissimulées de manière à masquer les bruits générés, de telle sorte que le démonstrateur ne devrait pas excéder la limite des 75Epndb, soit le bruit ressenti au sol.