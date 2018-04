La FAA abaisse les limites ETOPS de certains Boeing 787

La FAA va limiter les durées de vol ETOPS de certains Boeing 787-8 et -9 motorisés par les Rolls-Royce Trent 1000, en les abaissant de 330 à 140 minutes. A cette fin, une consigne de navigabilité va être publiée le 17 avril en réponse au rapport de Rolls-Royce stipulant que les vols prolongés à poussée maximale pourraient entraîner une casse moteur avant que l'appareil concerné ne rejoigne l'aéroport alternatif.

Cette imposition de limite fait suite au problème rencontré et identifié par le motoriste britannique sur ses Trent 1000 équipés de compresseurs de type Package C (http://www.air-cosmos.com/nouvelles-inspections-pour-le-trent-1000-109793).

Rolls-Royce a récemment déterminé que les conditions d'écoulement d'air dans le moteur à poussée maximale sous certaines conditions de températures et d'altitudes génèrent une fréquence de résonance au niveau du second étage du compresseur intermédiaire. La vibration d'aube qui en résulte peut entraîner une casse de la pièce par fatigue cumulative et une extinction moteur.

Dans le cas d'une extinction d'un seul moteur au cours de la phase de vol en croisière dans les conditions ETOPS, l'équipage augmente la poussée au maximum sur le moteur restant, lequel peut alors fonctionner sur ce régime pendant longtemps, ce qui exposerait les aubes du second étage du compresseur intermédiaire à des risques de casse et à une seconde extinction moteur.

La FAA estime que 14 Boeing 787 immatriculés sous le registre américain seront touchés.