La DGA annonce la notification du programme SMDR à Thales

Comme Air & Cosmos l'avait annoncé en exclusivité (relire notre article ici), la Direction générale de l’armement (DGA) a notifié le 21 décembre dernier à Thales le marché du SMDR (système de mini-drones de reconnaissance). Remplaçant du DRAC (Drone de renseignement au contact) en service dans l’armée de terre depuis 2008, le marché comprend la commande ferme de 35 systèmes, dont les premiers seront livrés d’ici 2019 et bénéficieront d’un soutien pendant 10 ans.

Le communiqué de la DGA précise : « Un système se compose de trois drones Spy’Ranger équipés d’une boule optronique haute définition jour/nuit, offrant des performances de détection/reconnaissance/identification réservées jusqu’à présent au segment supérieur. D’une envergure de près de 3,80 m et d’un poids de 14,5 kg, le drone possède une autonomie de l’ordre de 2h30. Le système est déployé en 12 minutes par une équipe de deux opérateurs (installation de la rampe de lancement, assemblage du drone, initialisation de la station sol et réalisation des tests avant décollage). Grâce à sa liaison de données issue de l’étude amont ELSA, le drone peut transmettre en temps réel et de façon fiable et sécurisée les flux de vidéo haute définition jusqu’à 30 km de la station sol. »

Développé en partenariat avec deux PME françaises : Aviation Design (véhicule aérien) et Merio (boule optronique), le Spy Ranger de Thales enregistre donc son premier client. A compter de 2018, Thales livrera aux forces armées françaises jusqu’à 210 mini drones de reconnaissance.